Одразу сім російських фехтувальників у нейтральному статусі заявились на престижні міжнародні змагання. Серед них й скандальна Лейла Пірієва, яка публічно підтримала війну в Україні.

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FIE потрібно ускладнити відбір на престижні турніри

Та "недофехтувальниця" вподобала світлини з церемонії нагородження дитячого турніру "Шаблі російської півночі". Все б нічого, якби на них не була зображена військова символіка "Z" і "V", якою росіяни позначають свою техніку, яка воює в Україні, та георгіївські стрічки.

Також у заявці чемпіонату світу увійшли, окрім Пірієвою ще шість російських фехтувальників – Яна Бекмурзова, Поліна Хаертдінова, Альона Лісіна, Анна Смирнова, Вадим Анохін та Артем Саркісян.

Цікаво, що у цьому переліку немає ще однієї скандалістки Валерії Кобзєвої, яку свого часу виключили з заявки чемпіонату Європи, який відбувся у Болгарії. Фехтувальниця неодноразово лайкала публікації з російською символікою та не приховувала свою любов до дій Владіміра Путіна щодо війни в Україні.

Нагадаємо, що FIE зробила величезну помилку, коли повернула до міжнародних змагань росіян та білорусів. Таким вчинком вони показали свою прихильність до ворожих країн та відреагували на поради МОК. Фехтувальники з усього цивілізованого світу виступали проти такого рішення Федерації, але ці протести залишились поза увагою FIE.

Одна з найтитулованіших фехтувальниць світу з України Ольга Харлан вже відреагувала на появу Пірієвою у заявці на ЧС-2023, який відбуватиметься із 24-го по 27-ме липня в Італії.

Якщо говорити про "нейтральних" спортсменів. FIE дозволила росіянці Лейлі Пірієвій, яка підтримує війну проти України, брати участь у чемпіонаті світу. Пірієва вподобала фото з церемонії нагородження дитячого турніру "Шаблі російської півночі" з військовою символікою Z, V і георгієвською стрічкою в інстаграмі. Це "нейтральний" спортсмен, якого FIE перевірила та допустила до чемпіонату світу,

– написала українка.

На жаль, це вже далеко не перший такий випадок від міжнародних федерацій, які бояться образити росіян та білорусів.