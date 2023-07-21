З початком повномасштабної війни Росії проти України Міжнародний олімпійський комітет рекомендував відсторонити російських та білоруських спортсменів від змагань. Втім за рік позиція почала змінюватись.

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МОК дозволив допустити представників країн-терористок у нейтральному статусі. Після цього Кабмін України видав указ про заборону для українців виступати в одних змаганнях.

Через це наша збірна з фехтування не збиралась у повному складі їхати на чемпіонат світу-2023, який 23 липня стартує у Мілані. У чотирьох з шести індивідуальних турнірах братимуть участь фехтувальники з Росії та Білорусі.

Втім в останній день реєстрації українки таки з'явились в заявках на змагання, де братимуть участь росіянки. У жіночому турнірі на шпагах виступлять Джоан Фейбі Бежура, Інна Бровко, Влада Харькова та Дар'я Варфоломеєва.

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Це іде в розріз із позицією Міністерства молоді та спорту. Воно погрожувало позбавляти національного статусу федерації, які відправлять українців на одні змагання з росіянами чи білорусами.

Нагадаємо, що чемпіонат світу з фехтування є одним з основних відбіркових змагань на Олімпіаду-2024. Поки що МОК не оголошував свою позицію щодо допуску спортсменів з Росії та Білорусі на Ігри в Парижі.