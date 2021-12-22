Фанати Дженоа влаштували овації команді Шевченка після гри з Аталантою: яскраве відео

Дженоа змогла відібрати очки в Аталанти. Команди розписали мирову, що не може не тішити фанатів "грифонів".

Від любові до ненависті один крок

Клубу з Генуї вдалось втримати нічию у грі з одним із лідерів сезону Серії А. Для Дженоа це друге зароблене очко після приходу до керма головного тренера Андрія Шевченка.

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Після матчу, який завершився з нульовим рахунком, "грифони" традиційно подякували фанатам за підтримку. Натомість уболівальники влаштували овації улюбленій команді, яка у складний час здобула один пункт. Зараз навіть нічия буде для Дженоа позитивним результатом.

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Шевченко поділився враженнями від поєдинку. Український наставник залишився задоволений грою команди, футболістам вдалось виконати поставлені перед ними завдання.

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