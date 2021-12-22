Від любові до ненависті один крок
Клубу з Генуї вдалось втримати нічию у грі з одним із лідерів сезону Серії А. Для Дженоа це друге зароблене очко після приходу до керма головного тренера Андрія Шевченка.
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Після матчу, який завершився з нульовим рахунком, "грифони" традиційно подякували фанатам за підтримку. Натомість уболівальники влаштували овації улюбленій команді, яка у складний час здобула один пункт. Зараз навіть нічия буде для Дженоа позитивним результатом.
Фанати подякували гравцям за матч: відео
Шевченко поділився враженнями від поєдинку. Український наставник залишився задоволений грою команди, футболістам вдалось виконати поставлені перед ними завдання.
Дженоа завершила 2021-й у зоні вильоту
- Поки що під керівництвом українця Дженоа здобула лише одну перемогу. Сталось це у кубковому матчі проти Салернітани (1:0). Загалом за 8 поєдинків "грифони" п'ять разів поступались суперникам та двічі грали внічию.
- Дженоа йде у зоні вильоту, маючи у своєму активі 11 пунктів. До 17-ї позиції, яку посідає Спеція Віктора Коваленка, відставання у два бали. Матч проти Аталанти став останнім для клубу з Генуї у 2021 році.
- Свій наступний поєдинок підопічні Шевченка зіграють 6 січня на виїзді проти Сассуоло.