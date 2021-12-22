Шевченко: Ми мали показати характер
Український наставник задоволений грою та віддачею команди, яка проявила характер. Футболісти виконали завдання, які перед ними поставив Андрій Шевченко.
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Ми мали показати характер. Ми зіграли із гарним настроєм. Ця команда хоче боротися за результат, вона має серце, що ми й довели. Стан поля не допоміг Аталанті. Хлопці зробили те, що я просив. Вони активно пресингували. Ми можемо досягти більшого успіху, особливо в атаці, де нам не вистачає гостроти та "фізики", але я задоволений тим, що ми зробили на полі,
– сказав тренер Дженоа.
Шевченко розповів, що після поєдинку підійшов до Джана П'єра Гасперіні, щоб привітати його з мировою. Українець похвалив тренера Аталанти, який надихає інших наставників: "Скрізь, куди б він не прийшов, він створював чудові команди. Він надає приклад іншим тренерам. Він також привітав мене із битвою".
До слова, матч у Генуї завершився нічиєю 1:1. Руслан Маліновський, який протистояв команді Шевченка, відіграв 85 хвилин, але не відзначився результативними діями.
Ситуація Дженоа у Серії А
- Кожне очко для підопічних українського тренера на вагу золота. "Грифонам" потрібно вибиратись із зони вильоту. Дженоа йде 18-ю серед 20 клубів. До 17-го місця, яке посідає Спеція ще одного українського футболіста Віктора Коваленка, лише два пункти.
- Шевченко вже декілька разів порівнював збереження прописки у Серії А для Дженоа з перемогою у Лізі чемпіонів.
- Матч проти Аталанти став останнім для "грифонів" у 2021 році. Свій наступний поєдинок вони проведуть вже 6 січня на виїзді проти Сассуоло.