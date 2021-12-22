Шевченко: Ми мали показати характер

Український наставник задоволений грою та віддачею команди, яка проявила характер. Футболісти виконали завдання, які перед ними поставив Андрій Шевченко.

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Ми мали показати характер. Ми зіграли із гарним настроєм. Ця команда хоче боротися за результат, вона має серце, що ми й довели. Стан поля не допоміг Аталанті. Хлопці зробили те, що я просив. Вони активно пресингували. Ми можемо досягти більшого успіху, особливо в атаці, де нам не вистачає гостроти та "фізики", але я задоволений тим, що ми зробили на полі,

– сказав тренер Дженоа.

Шевченко розповів, що після поєдинку підійшов до Джана П'єра Гасперіні, щоб привітати його з мировою. Українець похвалив тренера Аталанти, який надихає інших наставників: "Скрізь, куди б він не прийшов, він створював чудові команди. Він надає приклад іншим тренерам. Він також привітав мене із битвою".

До слова, матч у Генуї завершився нічиєю 1:1. Руслан Маліновський, який протистояв команді Шевченка, відіграв 85 хвилин, але не відзначився результативними діями.

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