От любви до ненависти один шаг

Клубу из Генуи удалось удержать ничью в игре с одним из лидеров сезона Серии А. Для Дженоа это второе заработанное очко после прихода к рулю главного тренера Андрея Шевченко.

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После матча, который закончился с нулевым счетом, "грифоны" традиционно поблагодарили фанатов за поддержку. А вот болельщики устроили овации любимой команде, которая в сложное время получила один пункт. Сейчас даже ничья будет для Дженоа положительным результатом.

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Шевченко поделился впечатлениями от поединка. Украинский наставник остался доволен игрой команды, футболистам удалось выполнить поставленные перед ними задачи.

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