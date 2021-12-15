Дженоа – Салернітана 1:0

Гол: Екубан 76

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На шляху до 1/16 обидві команди пройшли по одному суперникові. У чемпіонаті Італії Салернітана посідає останнє місце, хоч обіграла "грифонів". Команда Шеви також застрягла в зоні вильоту. Відтак для обох команд звітний поєдинок ставав великим шансом на реабілітацію.

Матч видався не надто багатим на гострі моменти. Господарі все ж виглядали дещо краще за Салернітану, що у підсумку і відобразилось на фінальному результаті. Єдиний гол у матчі забив Калеб Екубан. Ганець головю замкнув подачу з лівого флангу. Для 27-річного форварда це став перший м'яч у нинішньому сезону.

Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Дженоа – першу під керівництвом Андрія Шевченка. Генуезці крокують в 1/8 фіналу Кубка Італії.

У 1/8 фіналу Кубка Італії суперником Дженоа стане Мілан, якому Шевченко віддав найкращі роки своєї ігрової кар'єри. Варто зазначити, що Дженоа приймала Мілан у чемпіонаті Італії 1 грудня та була розгромлена з рахунком 0:3.

Дженоа – Салернітана: відеоогляд