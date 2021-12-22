Дженоа – Аталанта 0:0

Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі Аталанти. Вже на 5-й хвилині Сапата відірвався від захисника та в один дотик з розвороту пробив у ворота Дженоа. У цьому епізоді відмінно зіграв голкіпер.

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У середині тайму ще один гострий момент був біля володінь "грифонів". М'яч після "пожежі" у штрафному господарів опинився у ногах Міранчука. Але м'яч після його удару полетів високо на трибуни.

Дзаппакоста перетримав м'яч у штрафному суперника, захисники встигли накрити удар. М'яч підібрав Копмайнерс, але його постріл з-за меж штрафного був повз ворота.

Непробивний захист "грифонів"

Вже у другій 45-хвилинці Копмайнерс знову дальнім ударом перевірив пильність голкіпера господарів. І цього разу воротар був на місці.

Наприкінці матчу Пікколі, який з'явився на футбольному полі у другому таймі, став адресатом передачі з флангу. Але м'яч після його удару головою полетів прямо у руки воротаря Дженоа.

На 65-й хвилині поле покинув Маліновський. Замість нього вийшов Йосіп Ілічич.

Аталанта продовжила тиснути на ворота суперника. Але усі її спроби була безрезультативні.

Дженоа змогла дотримати нульовий рахунок. Команда Андрія Шевченка несподівано розписала мирову з Аталантою.

Дженоа з 11 очками продовжує перебувати у зоні вильоту.

Аталанта розташовується поблизу топ-3 – 4 місце та 38 балів.

Дженоа – Аталанта: відеоогляд матчу