Промах, який допоміг Арсеналу: Голанд епічно не влучив у пусті ворота суперника – відео

Норвезький супер-нападник не зміг скористатись стовідсотковим моментом. Завдяки промаху Голанда Манчестер Сіті втратив дуже важливі очки.

Манчестер Сіті, який зноу повернувся на другу сходинку турнірної таблиці, сенсаційно не зміг обіграти Ноттінгем Форест (1:1). Арсенал ж у паралельному поєдинку на останніх хвилинах зустрічі вигриз перемогу в Астон Вілли (4:2), а Зінченко забив свій дебютний гол в АПЛ. Чемпіонська сага у Англії набирає обертів.

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Епічно втрачений момент

Норвезький нападник Ерлінг Голанд міг допомогти свій команді залишитись на першій сходинці Англійської Прем'єр-ліги. Проте форвард "блакитних" дивом не зміг реалізувати суперовий момент, яких "містяни" у матчі з Ноттінгемом постворювали достатньо. Норвежець двічі за атаку намагався вразити ворота Кейлора Наваса з меж карного майданчика коста-риканця.

Проте Голанду не вистачило вдачі та холодного розрахунку у тій ситуації – спершу завадила перекладина, а потім Ерлінг не влучив у пусті ворота. Норвежець не забиває такий важливий гол для "містян", а його команда знову не в лідедрських позиціях в АПЛ.

Відео промаху Ерлінга Голанда: