Астон Вілла – Арсенал 2:4

Голи: Воткінс, 5, Коутіньо, 31 – Сака, 16, Зінченко, 61, Мартінес, 90+3 (автогол), Мартінеллі, 90+8

Лондонський Арсенал напередодні виїзду до Бірмінгему мав серію з двох матчів без перемог. Це суттєво позначилося на турнірній ситуації "канонірів", які ведуть боротьбу за чемпіонство з Манчестер Сіті. Тож у звітному матчі підопічних Артети могла влаштовувати лише перемога.

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Матч розпочався без розвідки. Вже 5-й хвилині форвард господарів Оллі Воткінс відгукнувся на пас Метті Кеша і закотив м'яч у сітку воріт Арсеналу. До речі, в цьому епізоді не обійшлося без помилки Зінченка, який втратив м'яч на чужій половині поля саме своєму візаві з Астон Вілли.

Підопічні Артети не забарилися з відповіддю. На 16-й хвилині зустрічі Сака скористався своїм шансом біля воріт чемпіона світу Мартінеса – 1:1.

Та все ж до перерви "леви" знов повели у рахунку. Бразилець Феліпе Коутіньо скористався передачею Алекса Морено і точно відправив м'яч у лівий нижній кут воріт.

Протягом всього ігрового часу Арсенал мав колосальну перевагу. Тож поступатися в такому поєдинку стало б ганьбою для одного з лідерів чемпіонської гонки. І тут за справу взявся український легіонер "канонірів".

Фактор Зінченка

На 61-й хвилині матчу Зінченко більярдним ударом відправив м'яч у правий нижній кут. Браво Олександр! Цей гол став першим для українця у складі Арсеналу.

Як виявилося, цей гол українця став переломним для команди Артети. На третій доданій хвилині Жоржиньо завдав потужного удару по воротах Астон Вілли, м'яч від поперечини влучив у голкіпера і закотився у ворота. Але це був не останній гол у цьому фантастичному матчі.

Вже коли йшла восьма компенсована хвилина Габріел Мартінеллі переграв голкіпера майстерним ударом.

Тож команда Зінченка заробила дуже важливі три очки, а українець записав у свій актив гол. Арсенал повернувся на перший рядок таблиці, випередивши МанСіті на три бали.

Відеоогляд матчу Астон Вілла – Арсенал