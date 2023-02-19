Манчестер Сіті, який зноу повернувся на другу сходинку турнірної таблиці, сенсаційно не зміг обіграти Ноттінгем Форест (1:1). Арсенал ж у паралельному поєдинку на останніх хвилинах зустрічі вигриз перемогу в Астон Вілли (4:2), а Зінченко забив свій дебютний гол в АПЛ. Чемпіонська сага у Англії набирає обертів.

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Епічно втрачений момент

Норвезький нападник Ерлінг Голанд міг допомогти свій команді залишитись на першій сходинці Англійської Прем'єр-ліги. Проте форвард "блакитних" дивом не зміг реалізувати суперовий момент, яких "містяни" у матчі з Ноттінгемом постворювали достатньо. Норвежець двічі за атаку намагався вразити ворота Кейлора Наваса з меж карного майданчика коста-риканця.

Проте Голанду не вистачило вдачі та холодного розрахунку у тій ситуації – спершу завадила перекладина, а потім Ерлінг не влучив у пусті ворота. Норвежець не забиває такий важливий гол для "містян", а його команда знову не в лідедрських позиціях в АПЛ.

Відео промаху Ерлінга Голанда: