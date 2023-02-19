У першому таймі господарі двічі засмутили голкіпера Анже. Хабіб Діалло оформив дубль. У першому голі Страсбура безпосередню участь взяв український захисник Едуард Соболь, пише 24 канал.

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Перша результативна дія українця

Українець виконав сольний прохід по лівому флангу. Навіть суперник, який летів у підкаті, не зміг зупинити Соболя. Едуард не дав м'ячу вилетіти за межі поля, наздогнав його та прострілив у штрафний на Діалло. Хабібу зіграв на випереджання та ударом в один дотик перевів м'яч у ворота Анже. Вже на 12-й хвилині Старсбур повів у рахунку 1:0.

Це перша результативна дія Соболя за Страсбур.

До слова. У січні 2023 року Соболь із бельгійського Брюгге перебрався в Страсбур. Едуард підписав контракт із французами до кінця червня 2026 року. У футболці нової команди встиг провести вже 5 матчів, у яких оформив один асист.

До перерви Діалло подвоїв перевагу господарів 2:0.

Після відпочинку гості завдяки реалізованому пенальті від Бенталеба. Однак на більше Анже не вистачило. У підсумку – 2:1, перемога Страсбура.

Клуб українця досі йде поблизу зони вильоту з Ліги 1. Страсбур із 21 балом йде 15-м.

Анже набрав лише 10 пунктів та посідає останнє 20-те місце.

Вже 26 лютого Страсбур зіграє у виїзному матчі проти Клермона.

Відеоогляд матчу Страсбур – Анже (асист Соболя з 34 секунди)