На 62-й хвилині Арсенал заробив право на кутовий. "Каноніри" не стали робити подачу, а розіграли стандарт. Едегор віддав на Олександра, той вирішив не обробляти передачу, а класним більярдним ударом вразив нижній кут воріт "левів", пише 24 канал.

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Українець зрівняв рахунок на табло 2:2.

Українець забив свій дебютний матч у футболці Арсенала. Для цього лівому вінгеру знадобилось 20 зіграних матчів за "канонірів".

Зінченко забив лише свій третій гол після переїзду в Англію. Також цей м'яч у ворота Астон Вілли став дебютним для українського футболіста в Англійській Прем'єр-лізі.

Двічі він відзначався ще у футболку Манчестер Сіті у Кубку Англії та Кубку англійської ліги. Востаннє було це у сезоні-2019/2020 у третьому колі Кубка Англії у ворота Порт Вейла (4:1).

Відео голу Зінченка

Нагадаємо, що вже на 5-й хвилині господарі несподівано відкрили рахунок завдяки голу Воткінса. Вже через 10 хвилин Сака красивим ударом на добиванні зрівняв цифри на табло.

Ще до перерви Астон Вілла вдруге у цьому поєдинку повела у рахунку завдяки м'ячу Коутінью 2:1. На перерву команди пішли з перевагою у рахунку.