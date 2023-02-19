Манчестер Сити, вновь вернувшийся на второе место турнирной таблицы, сенсационно не смог обыграть Ноттингем Форест (1:1). Арсенал же в параллельном поединке на последних минутах встречи выигрыз победу в Астон Виллы (4:2), а Зинченко забил свой дебютный гол в АПЛ. Чемпионская сага в Англии набирает обороты.

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Эпически потерянный момент

Норвежский нападающий Эрлинг Голанд мог помочь своей команде остаться на первой строчке Английской Премьер-лиги. Однако форвард "голубых" чудом не смог реализовать суперовой момент, которых "горожане" в матче с Ноттингемом создали достаточно. Норвежец дважды за атаку пытался поразить ворота Кейлора Наваса из пределов штрафной коста-рыканца.

Однако Голанду не хватило нрава и холодного расчета в этой ситуации – сначала помешала перекладина, а затем Эрлинг не попал в пустые ворота. Норвежец не забивает столь важный гол для "горожан", а его команда снова не в лидедрских позициях в АПЛ.

Видео промаха Эрлинга Голанда: