Українська тенісистка Катерина Байндль вийшла у фінал турніру WTA 250 у Будапешті. Цей успіх дозволив оновити один з національних рекордів.
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Унікальне досягнення українок
Вперше в історії одразу 5 українських тенісисток дійшли до фіналу на турнірах WTA під час одного сезону. У 2023 році до вирішального матчу дісталися Леся Цуренко, Марта Костюк, Ангеліна Калініна, Еліна Світоліна та Катерина Байндль. Здобути трофей зуміли Костюк та Світоліна, а от Цуренко та Калініна не зуміли виграти свої фінальні поєдинки. Будемо сподіватися, що Катерина Байндль доєднається до компанії Еліни та Марти.
Усі фінали українських тенісисток в сезоні-2023
WTA 250 Хуахін (Таїланд). Хард. Січень
- Леся Цуренко – Чжу Лінь 4:6, 4:6
WTA 250 Остін (США). Хард. Березень
- Марта Костюк – Варвара Грачова 6:3, 7:5
WTA 1000 Рим (Італія). Грунт. Травень
- Ангеліна Калініна – Єлена Рибакіна 4:6, 0:1, RET., Калініна
WTA 250 Страсбург (Франція). Грунт. Травень
- Еліна Світоліна – Анна Блінкова 6:2, 6:3
WTA 250 Будапешт (Угорщина). Грунт. Липень
- Катерина Байндл – Марія Тимофєєва (матч відбудеться 23 липня)
Зазначимо, що попереднє досягнення датувалося 2018 роком. Тоді до фіналу турнірів WTA доходили чотири українські тенісистки: Еліна Світоліна, Катерина Байндль, Леся Цуренко та Даяна Ястремська.