Українська тенісистка Катерина Байндль вийшла у фінал турніру WTA 250 у Будапешті. Цей успіх дозволив оновити один з національних рекордів.

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Унікальне досягнення українок

Вперше в історії одразу 5 українських тенісисток дійшли до фіналу на турнірах WTA під час одного сезону. У 2023 році до вирішального матчу дісталися Леся Цуренко, Марта Костюк, Ангеліна Калініна, Еліна Світоліна та Катерина Байндль. Здобути трофей зуміли Костюк та Світоліна, а от Цуренко та Калініна не зуміли виграти свої фінальні поєдинки. Будемо сподіватися, що Катерина Байндль доєднається до компанії Еліни та Марти.

Усі фінали українських тенісисток в сезоні-2023

WTA 250 Хуахін (Таїланд). Хард. Січень

Леся Цуренко – Чжу Лінь 4:6, 4:6

WTA 250 Остін (США). Хард. Березень

Марта Костюк – Варвара Грачова 6:3, 7:5

WTA 1000 Рим (Італія). Грунт. Травень

Ангеліна Калініна – Єлена Рибакіна 4:6, 0:1, RET., Калініна

WTA 250 Страсбург (Франція). Грунт. Травень

Еліна Світоліна – Анна Блінкова 6:2, 6:3

WTA 250 Будапешт (Угорщина). Грунт. Липень

Катерина Байндл – Марія Тимофєєва (матч відбудеться 23 липня)

Зазначимо, що попереднє досягнення датувалося 2018 роком. Тоді до фіналу турнірів WTA доходили чотири українські тенісистки: Еліна Світоліна, Катерина Байндль, Леся Цуренко та Даяна Ястремська.

Важливо! У неділю, 23 липня, Катерина Байндль зіграє у фіналі турніру WTA 250 у Будапешті. Українка проведе матч проти представниці країни 404 Марії Тимофеєвої. Початок зустрічі – не раніше 18:00 за київським часом. Трансляцію заплановано на телеканалі Setanta Sports.