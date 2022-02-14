Реванш відбудеться до червня
Американський промоутер заявив, що реванш Усика з Джошуа – не його справа. Арум зазначив, що не знає, чому дата поєдинку досі не оголошена.
До теми Промоутер Усика назвав дату реваншу з Джошуа
Разом з тим, промоутер розповів про розмову з менеджером українця Егісом Клімасом. Зі слів Арума можна припустити, що реванш планують організувати до 4-го червня.
Я говорив з менеджером Усика Егісом Клімасом. Він сказав, що Олександр планує битися з Джошуа наприкінці травня або в перший тиждень червня, але не пізніше,
– заявив Арум.
Що відомо про реванш Усик – Джошуа
Перша зустріч боксерів відбулася 25-го вересня 2021 року в Лондоні й закінчилася перемогою Усика. Українець виграв рішенням суддів і став володарем чемпіонських поясів WBO, WBA, IBF.
Після фіаско британець, для якого це була друга поразка в кар'єрі, заявив про реванш з Усиком. У контракті на перший бій реванш був передбачений тільки для Джошуа.
Очікувалося, що боксери зустрінуться у квітні 2022 року, проте дату бою досі не оголосили. Швидше за все, поєдинок відбудеться у Великій Британії або в одній з країн Близького Сходу.