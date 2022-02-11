Хірн: Джошуа потрібно бути агресивніший

Едді Хірн назвав проблему Ентоні Джошуа, яка завадила йому перемогти Олександра Усика. Промоутер відзначив, що британець все занадто ускладнив.

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Джошуа багато думав на ринзі, замість того, щоб показати свої напрацьовані хороші якості боксера. Ентоні потрібно було переграти українця інтелектуально.

Промоутер заявив, у чому потрібно додати Джошуа перед поєдинком, щоб взяти реванш в українця.

"Джошуа потрібно бути агресивніший, але це не так просто. Знаєте, кажуть, що Джошуа необхідно накинутися на нього і влаштувати бійку. Ні, Усик – боєць pound-for-pound, і з ним тобі потрібно використовувати свої переваги", – сказав Хірн.

"Просто вимотай його і добий"

А також розповів про сильні сторони Ентоні, які він не використав у першому поєдинку.

У Джошуа є приголомшлива база, чудові боксерські навички, відмінні габарити, швидкість і міць. Я відчуваю, що він не використав ці переваги в першому бою. Але це складне завдання. Глядачі скажуть: "Просто вимотати його і добити", але за цим стоїть ціла наука,

– додав промоутер.

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