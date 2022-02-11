Хірн: Джошуа потрібно бути агресивніший
Едді Хірн назвав проблему Ентоні Джошуа, яка завадила йому перемогти Олександра Усика. Промоутер відзначив, що британець все занадто ускладнив.
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Джошуа багато думав на ринзі, замість того, щоб показати свої напрацьовані хороші якості боксера. Ентоні потрібно було переграти українця інтелектуально.
Промоутер заявив, у чому потрібно додати Джошуа перед поєдинком, щоб взяти реванш в українця.
"Джошуа потрібно бути агресивніший, але це не так просто. Знаєте, кажуть, що Джошуа необхідно накинутися на нього і влаштувати бійку. Ні, Усик – боєць pound-for-pound, і з ним тобі потрібно використовувати свої переваги", – сказав Хірн.
"Просто вимотай його і добий"
А також розповів про сильні сторони Ентоні, які він не використав у першому поєдинку.
У Джошуа є приголомшлива база, чудові боксерські навички, відмінні габарити, швидкість і міць. Я відчуваю, що він не використав ці переваги в першому бою. Але це складне завдання. Глядачі скажуть: "Просто вимотати його і добити", але за цим стоїть ціла наука,
– додав промоутер.
Усик – Джошуа: що відомо про реванш
- Перемога Усика в бою проти Джошуа стала справжньою несподіванкою для багатьох фанатів боксу. Ентоні використав опцію реваншу.
- Однак у їхній двобій міг втрутитись інший британець Тайсон Ф'юрі. Джошуа пропонували взяти відступні, щоб відтермінувати бій проти українця.
- За словами Олександра Красюка, промоутера Усика, реванш може відбутись у травні – червні 2022 року. Не виключено, що протистояння можуть побачити кияни та гості столиці України.