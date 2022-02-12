Ф'юрі заявив, що Усик не був готовий битися у травні
Непереможний британський боксер звинуватив Ентоні Джошуа у зриві бою з Усиком. Він заявив, що ексчемпіон світу хотів понад 15 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб відмовитися від реваншу з Усиком.
Це цікаво Один найпотужніший панчер, а інший може танцювати на рингу, – Ф'юрі порівняв Усика та Уайлдера
Тайсон розповів, що їх бій з Усиком був дуже близько, адже сторони могли підписати контракт.
Джошуа хотів більше грошей. 15 мільйонів було недостатньо, тому очевидно, що бою немає. Наскільки я знаю, все було дуже близько. Ми вже могли підписувати контракти,
– сказав Ф'юрі.
Він додав, що його команда зробила все можливе, щоб зустріч з Усиком відбулася. Та після цього відступні захотів і Ділліан Уайт – наступний суперник Тайсона.
"Але потім вивалилася купа лайна. Усі сторони висували так багато вимог. Уайт вимагав свого шматка, а Джошуа хотів свій. Позитивним моментом є те, що я проведу бій 23 квітня. Спочатку я хотів битися 26 березня", – розповів чемпіон світу.
Ф'юрі зазначив, що не хоче чекати, коли суперники погодяться на бій. Він заявив, що Усик начебто не був готовий битися у травні. Тоді як Тайсон хоче провести три поєдинки у 2022 році.
Ф'юрі звинувачують у зриві поєдинку з Усиком
- Першим у пресу щодо зриву поєдинку вийшов промоутер британця Френк Уоррен. Він говорив, що Усик не хотів битися проти Ф'юрі до кінця травня.
- Водночас промоутер українця Олександр Красюк заявив, що Тайсон захотів провести проміжний поєдинок перед зустріччю з Усиком.
- Едді Хірн, промоутер Джошуа, також заявив, що чемпіон WBC відмовляється від поєдинку проти українця.
- Нарешті у зриві бою Ф'юрі звинуватив й Егіс Клімас, менеджер Усика.