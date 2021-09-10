Джошуа, Усик і Уайлдер – нероби, вони мені не рівня, – несподівана заява Ф'юрі

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 KO) принизив своїх суперників по "королівському" дивізіону. Під обстріл "Циганського короля" потрапили Ентоні Джошуа (24-1, 22 KO), Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO) і Олександр Усик (18-0, 13 KO).

Ф'юрі заявив, що всі топові боксери дивізіону йому не рівня.

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Я збираюся нокаутувати Деонтея Уайлдера, і це буде навіть швидше, в порівнянні з нашим останнім боєм. Якщо він не зміг перемогти мене після того, як я був відсутній три роки, то він ніколи не переможе мене. Ніхто з лідерів суперважкої ваги не зможе здолати мене, тому що є неробами. Уайлдер, Джошуа і Усик – нероби. У порівнянні зі мною вони нікуди не годяться,

– сказав Ф'юрі.

Що відомо про бій Ф'юрі та Уайлдера