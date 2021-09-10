Ф'юрі заявив, що всі топові боксери дивізіону йому не рівня.
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Я збираюся нокаутувати Деонтея Уайлдера, і це буде навіть швидше, в порівнянні з нашим останнім боєм. Якщо він не зміг перемогти мене після того, як я був відсутній три роки, то він ніколи не переможе мене. Ніхто з лідерів суперважкої ваги не зможе здолати мене, тому що є неробами. Уайлдер, Джошуа і Усик – нероби. У порівнянні зі мною вони нікуди не годяться,
– сказав Ф'юрі.
Що відомо про бій Ф'юрі та Уайлдера
- Третій поєдинок між Ф'юрі та Уайлдером повинен відбутися 9 жовтня. Бійці мали зустрітися ще влітку, однак поєдинок перенесли.
- Вперше боксери зустрілися у 2018 році. Бій завершився нічиєю і Деонтей зберіг титул WBC.
- У лютому 2020 року відбувся реванш і Ф'юрі переміг технічним нокаутом. Британець завдав Уайлдеру першої поразки.
- Тайсон відмовлявся дати реванш Уайлдеру, однак суд змусив Ф'юрі провести бій з американцем.