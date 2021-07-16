Нова дата бою Ф'юрі – Уайлдер

Третій бій боксерів мав відбутися вже 24 липня у США. Але Тайсон Ф'юрі здав позитивний тест на коронавірус, тому бій офіційно перенесли.

До речі Бій Усика перенесли на іншу дату через Джошуа

Нова дата поєдинку Тайсон Ф'юрі – Деонтей Уайлдер – 9 жовтня. Боксери зустрінуться у Лас-Вегасі на арені T-Mobile. Поєдинок покаже телеканал ESPN.

Тайсон оптимістично зустрів нову дату поєдинку. "Циганський король" обіцяє "розмазати" Уайлдера.

Я хотів 24 липня розмазати цього бездомного, але тепер побиття почекає. Не сумнівайтеся, що я повернуся сильнішим, ніж будь-коли. Ми з Уайлдером будемо битися 9 жовтня – я його вирубаю,

– цитує Ф'юрі Boxing Scene.

Ф'юрі вже здоровий

Відомий журналіст Майк Коппінджер заявив, що Ф'юрі вже одужав від коронавірусу. Про це інсайдер написав у твітері.

За інформацією джерела, Ф'юрі здав позитивний ПЛР-тест 5 липня, у нього були легкі симптоми.

Потім 13 липня він здав негативний тест і йому дозволили прогулянки.