Фьюри заявил, что все топовые боксеры дивизиона ему не ровня.

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Я собираюсь нокаутировать Деонтея Уайлдера, и это будет даже быстрее, по сравнению с нашим последним боем. Если он не смог победить меня после того, как я отсутствовал три года, то он никогда не победит меня. Никто из лидеров супертяжелого веса не сможет преодолеть меня, потому что являются бездельниками. Уайлдер, Джошуа и Усик – бездельники. По сравнению со мной они никуда не годятся,

– сказал Фьюри.

Что известно о бое Фьюри и Уайлдера