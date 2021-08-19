Ф'юрі: Буду в повній стовідсотковій "відключці"
Ф'юрі анонсував бій з Уайлдером у своєму інстаграмі на фоні чуток, що він може відмовитися від поєдинку через сімейні обставини. Причина в тому, що у Ф'юрі народилася 6 дитина й в неї виникли проблеми зі здоров'ям.
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Тайсон запевнив, що вболівальникам нічого хвилюватися – бій з Уайлдером відбудеться. За словами Ф'юрі, він ізолювався, щоб нічого його не відволікало.
Чуваки, буду перебувати в режимі офлайн до 10 жовтня. Так що хтось інший буде інформувати вас про все, що відбувається. А я буду в повній стовідсотковій "відключці". Побачимося вже У Вегасі! І нехай ігри почнуться! 7 тижнів до того, як я розмажу фейс цього величезного бомжа. Знову розмажу!,
– написав Тайсон.
- Третій поєдинок між Ф'юрі та Уайлдером повинен відбутися 9 жовтня. Бійці мали зустрітися ще влітку, однак поєдинок перенесли.
- Вперше боксери зустрілися у 2018 році. Бій завершився нічиєю і Деонтей зберіг титул WBC.
- У лютому 2020 року відбувся реванш і Ф'юрі переміг технічним нокаутом. Британець завдав Уайлдеру першої поразки.
- Тайсон відмовлявся дати реванш Уайлдеру, однак суд змусив Ф'юрі провести бій з американцем.