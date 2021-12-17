Джошуа нокаутує українця у реванші, – Чісора, який вже страждав від міцного кулака Усика
Джерело:Boxingnews 24
Олександр Усик стає все ближчим до поєдинку проти Ентоні Джошуа. Британець спробує взяти реванш.
Чісора: Джошуа збирається нокаутувати Усика
У перемогу Джошуа вірять не так багато людей, але у цей список входить його земляк Дерек Чісора. Британський боксер впевнений, що Ентоні вдасться здобути успіх у другому поєдинку з Усиком.
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Екссуперник Віталія Кличка й взагалі заявив, що Джошуа відправить Олександра у нокаут. Він переконаний, що Ентоні зробив висновки, побачив помилки та не допустить їх повторення у реванші.
Джошуа збирається нокаутувати Усика цього разу. Це бій, який Ентоні хоче провести та довести, що він може перемогти. Чи можете ви уявити, що Джошуа виграє цей поєдинок рішенням суддів? Його після цього назвуть великим бійцем? Ентоні зараз ретельно працює і нокаутує Усика в реванші,
– сказав Чісора.
Цікаво, що у жовтні 2020 року Чісора виходив в один ринг проти Усика. На стадіоні "Вемблі" у Лондоні український боксер за одноголосним рішенням суддів переміг британця – 117:112, 115:113, 115:113. Ця звитяга стала для Олександра 18-ю поспіль на професійному ринзі.
Усик – Джошуа: що відомо про протистояння
- Усик повністю перебоксував Джошуа та логічно здобув перемогу за рішенням суддів.
- Відразу після поєдинку Ентоні активував опцію реваншу. Однак вже за деякий час погодився відтермінувати бій з українцем заради поєдинку Усик – Ф'юрі. Британець був готовий взяти відступні.
- Однак на шляху бою стала ще одна перепона. WBC призначила для Ф'юрі наступного обов'язкового опонента. Ним став інший британець Ділліан Уайт.
- Через це реванш Усик – Джошуа стає все більш реальним. Український боксер в інтерв'ю заявив, що до реваншу з Ентоні ще дуже далеко, поки що промоутери та менеджери ведуть перемовини.