Джошуа нокаутує українця у реванші, – Чісора, який вже страждав від міцного кулака Усика

Олександр Усик стає все ближчим до поєдинку проти Ентоні Джошуа. Британець спробує взяти реванш.

Чісора: Джошуа збирається нокаутувати Усика

У перемогу Джошуа вірять не так багато людей, але у цей список входить його земляк Дерек Чісора. Британський боксер впевнений, що Ентоні вдасться здобути успіх у другому поєдинку з Усиком.

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Екссуперник Віталія Кличка й взагалі заявив, що Джошуа відправить Олександра у нокаут. Він переконаний, що Ентоні зробив висновки, побачив помилки та не допустить їх повторення у реванші.

Джошуа збирається нокаутувати Усика цього разу. Це бій, який Ентоні хоче провести та довести, що він може перемогти. Чи можете ви уявити, що Джошуа виграє цей поєдинок рішенням суддів? Його після цього назвуть великим бійцем? Ентоні зараз ретельно працює і нокаутує Усика в реванші,

– сказав Чісора.

Цікаво, що у жовтні 2020 року Чісора виходив в один ринг проти Усика. На стадіоні "Вемблі" у Лондоні український боксер за одноголосним рішенням суддів переміг британця – 117:112, 115:113, 115:113. Ця звитяга стала для Олександра 18-ю поспіль на професійному ринзі.

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