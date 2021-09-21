Титулований британський боксер Ентоні Джошуа невдовзі зустрінеться з Олександром Усиком. За декілька днів до поєдинку Джошуа назвав найбільшу загрозу зі сторони Усика.

Джошуа: Усик звик битися з такими хлопцями, як я

31-річний Джошуа переконує, що найбільша загроза зі сторони Усика полягає в тому, що український боксер – шульга.

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Яка найбільша загроза, яку несе мені Усик на боксерському рингу? Я б сказав, що це позиція лівші. Він бився з багатьма ортодоксами, але під час тренувального табору я готувався до цього,

– сказав британець.

Разом з тим, Джошуа запевнив, що під час тренувального табору вивчив, як йому потрібно діяти проти українця.

"Я дізнався, де мені потрібно ставити ноги, як контролювати лівшу і, в цілому, в який момент потрібно завдавати удар у відповідь", – зазначив Ентоні.

За словами британця, небезпека полягає в тому, що Усик звик битися з боксерами, які сповідують його стиль.

Небезпека полягає в тому, що він звик битися з такими хлопцями, як я. Протягом усієї кар'єри, його суперники діяли практично однаково в бою з ним. Але останні три місяці, мені довелося готуватися до нього, тому я можу сказати, що адаптувався,

– резюмував чемпіон світу.

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