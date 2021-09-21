Журналісти Sky Sports відразу ж взяли українця в оборот і поцікавилися його справами. Наостанок Усик знову звернувся до свого суперника.

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На питання журналіста про те, чи встиг Усик набрати перед поєдинком більшу вагу, ніж у Джошуа, український спортсмен відповів: "А по мені не видно?".

"Ентоні, привіт. Я тут", – звернувся потім Усик до свого майбутнього суперника.

Усик – Джошуа: перед боєм