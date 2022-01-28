Джокович міг сфальсифікувати результати тестувань, щоб зіграти на Australian Open, – ЗМІ

Сербський тенісист Новак Джокович пропускає Australian Open 2022 через те, що був депортований з Австралії. Перша ракетка світу не був вакцинований і намагався потрапити в країну з медичним відведення. Журналістські розслідування показали, що серб міг сфальсифікувати результати тестувань.

У журналістів є питання до хронології тестів Джоковича

За версією Джоковича та його адвокатів, тенісист перехворів на коронавірус у грудні 2021 року, тому не міг бути вакцинованим. Тенісист отримав спеціальну "довідку", яку австралійські прикордонники не прийняли.

До слова Джокович володіє акціями компанії, що розробляє ліки від COVID-19

Газета Der Spiegel вивчила ПЛР-тестування Джоковича. Позитивний тест на коронавірус, який Джокович, ймовірно, здав 16 грудня, внесли в сербську базу із затримкою у 10 днів.

Тестування Джоковича вивчили й журналісти BBC і підтвердили результати розслідування колег з Der Spiegel.

Позитивний тест тенісиста потрапив у систему інституту охорони здоров'я Сербії. Всі результати мають унікальний код і спершу журналісти вирішили перевірити, чи їх вносять у хронологічному порядку.

Вони вибудували хронологію документів і виявилося, що всі 56 зразків тестів показали залежність серійного номера від дати проведення. Що старіша дата тесту, то вищий його серійний номер.

До речі Джокович може більше ніколи не зіграти на Australian Open

Тому журналістів зацікавило, чому більш ранній позитивний тест Джоковича (16 грудня) має пізніший порядковий номер за негативний (22 грудня).

Номер позитивного тесту Джоковича 7371999 і негативного – 7320919. З'ясувалося, що Джокович – єдиний, хто випадає з черговості.

У BBC припустили, що причиною незбіжність є те, що Новак здав тести у різних лабораторіях. Проте журналісти отримали дві інші довідки з лабораторії, де серб здав позитивний тест.

Результати цих двох тестувань, які були зроблені через 2 – 4 дні після Джоковича, у системі мають нижчі коди підтвердження. Хоча Джокович здав позитивний тест раніше.

Джоковича депортували з Австралії