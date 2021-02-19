Джойс розповів, де зустрінеться з Усиком: Він погодиться на бій тут

Британський боксер Джо Джойс впевнений, що українець Олександр Усик погодиться на бій у Великій Британії. Поєдинок боксерів може пройти вже навесні 2021 року.

35-річний Джойс вважає, що вибір місця бою з Усиком не створить проблем у переговорах між командами боксерів.

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Атмосфера буде приголомшлива

Джойс та Усик вже зустрічалися у Великій Британії, коли билися у рамках Світовій боксерській серії (WSB). Перемогу в любительському турнірі рішенням суддів здобув Усик.

Британський боксер зауважив, що Усик мав велику підтримку, хоча поєдинок відбувався у рідній для Джойса країні.

Я знаю, що в Усика є велика підтримка у Великій Британії, і що він ніколи не боявся подорожувати. Пам'ятаю, коли я бився з ним у WSB, і справа була у Східному Лондоні, так у мене було відчуття, що бій проходить десь в Україні. Складається враження, ніби кожен українець, який проживає у Британії, приходить підтримати свого хлопця, коли ті тут виступають,

– сказав Джойс.

Джойс переконаний, що атмосфера на їх поєдинку у Британії буде відмінною.

"Якщо фанів допустять на трибуни на той час, коли ми вийдемо на ринг, атмосфера буде приголомшлива. Його фани б'ють в барабани, співають і кричать щосили. Загалом, впевнений, він без проблем погодиться на бій тут", – резюмував Джо.

Що відомо про бій Усик – Джойс

Всесвітня боксерська організація (WBO) у січні 2021 року вирішила санкціонувати бій між Усиком та Джойсом. Це рішення WBO дало зелене світло для проведення поєдинку за звання абсолютного між Ентоні Джошуа й Тайсоном Ф'юрі.

Команди боксерів підтвердили, що ведуть переговори про бій, однак не змогли домовитися. Відтак, доля поєдинку визначиться на промоутерських торгах. Команда, яка виграє, займеться організацією та фінансовими питаннями поєдинку.

У ЗМІ з'явилася інформація, що бій Усик – Джойс може відбутися у квітні 2021 року. Однак Олександр Красюк, промоутер Усика, заперечив це.

Нещодавно з'явилася інформація, що на кону поєдинку непереможного Усика та Джойса буде титул "тимчасового" чемпіона WBO. Переможець отримає повноцінний титул відразу після зустрічі Джошуа з Ф'юрі.



Усик – Джойс / Інфографіка Спорт 24