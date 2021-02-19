Джойс розповів, де зустрінеться з Усиком: Він погодиться на бій тут

Джерело:The Sun
Британський боксер Джо Джойс впевнений, що українець Олександр Усик погодиться на бій у Великій Британії. Поєдинок боксерів може пройти вже навесні 2021 року.
35-річний Джойс вважає, що вибір місця бою з Усиком не створить проблем у переговорах між командами боксерів.
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Джойс та Усик вже зустрічалися у Великій Британії, коли билися у рамках Світовій боксерській серії (WSB). Перемогу в любительському турнірі рішенням суддів здобув Усик.
Британський боксер зауважив, що Усик мав велику підтримку, хоча поєдинок відбувався у рідній для Джойса країні.
Я знаю, що в Усика є велика підтримка у Великій Британії, і що він ніколи не боявся подорожувати. Пам'ятаю, коли я бився з ним у WSB, і справа була у Східному Лондоні, так у мене було відчуття, що бій проходить десь в Україні. Складається враження, ніби кожен українець, який проживає у Британії, приходить підтримати свого хлопця, коли ті тут виступають,
– сказав Джойс.
Джойс переконаний, що атмосфера на їх поєдинку у Британії буде відмінною.
"Якщо фанів допустять на трибуни на той час, коли ми вийдемо на ринг, атмосфера буде приголомшлива. Його фани б'ють в барабани, співають і кричать щосили. Загалом, впевнений, він без проблем погодиться на бій тут", – резюмував Джо.