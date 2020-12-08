Український боксер Олександр Усик прагне у 2021 році провести бій за титул чемпіона світу WBO. Зберігши статус офіційного претендента, українець хоче провести поєдинок з чинним чемпіоном Ентоні Джошуа. Однак суперником Усика може стати боксер, якого він вже перемагав.

Існує ймовірність, що Джошуа відмовиться від бою з Усиком і тоді пояс WBO стане вакантним, пише 24 канал. ЗМІ повідомляли, що суперником Усика за титул може стати британець Джо Джойс.

Варте уваги Хочемо бій з Усиком, тягніть його сюди: команда Джойса вимагає поєдинок з українцем

Шляхи Усика та Джойса вже перетиналися у любительському боксі. У 2013 році спортсмени зустрілися у рамках World Series of Boxing (Світова серія боксу).

Усик виступав за команду "Українські отамани", яка перемогла "Британських левів" та вийшла до чвертьфіналу. Лідерами української команди були Усика та Василь Ломаченко.

У березні Усик переміг розгромним рішенням суддів 50:45 британця Джойса. Хоча британець намагався атакувати Усика, українцю вдавалося вправно ухилятися від ударів суперника.

Дивіться відео бою Усик – Джойс (бій на 1:47:11)