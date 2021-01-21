У якій ситуації опинився Усик

Як Усика сприймають "акули" важкої ваги? Досі непереможний Олександр піднімався у важку вагу у статусі абсолютного чемпіона світу у першій важкій вазі. Усик був ключовою фігурою цього дивізіону й без перебільшень – зіркою.

Варте уваги Хірн обіцяв Усику бій з Джошуа: українець може розірвати контракт та піти до Арума

Однак у важкій вазі досягнення Усика не стільки знецінені, скільки поставлені під сумнів. 34-річному українцю слід все знову доводити, від чого він не відмовляється. Однак охочих битися з Усиком не так і багато.

Наприклад, Ентоні Джошуа, Тайсон Ф'юрі та навіть Деонтей Уайлдер не сприймають українця за "виграшного" суперника. Усик – поки не прибутковий боксер, особливо у часи пандемії. Зокрема, у попередньому бою проти Дерека Чісори саме британець був стороною "а" та отримав більший гонорар. І це при тому, що Усик – офіційний претендент на титул WBO, а Чісора – пенсіонер боксу.

Відтак, поєдинок з Усиком ні у США, ні у Великій Британії не принесе великого заробітку. Винятком може бути тільки Середній Схід.

Тепер декілька слів про ситуацію, яка склалася у важкій вазі. Усе розпочалося у 2019 році, коли Усик у дебютному поєдинку в хевівейті переміг Чазза Візерспуна, а Ентоні Джошуа повернув титули IBF, WBO, WBA, вигравши в Енді Руїса.

Одночасно IBF та WBO змусили Джошуа провести захист титулів проти Кубрата Пулєва та Усика. Українець пішов назустріч Джошуа та дав "добро" на бій з Пулєвим.

Паралельно з цим Тайсон Ф'юрі здолав Деонтея Уайлдера та відібрав титул WBC. Очікувалося, що навесні 2020-го Джошуа зустрінеться з Пулєвим, а влітку – Усиком. Українець як проміжного суперника вибрав Чісору. Та карантин сплутав усі карти… Дати боїв суттєво змінилися.

Зокрема, Уайлдер після поразки Тайсону в лютому 2020-го не зміг скористатися опцією реваншу з Ф'юрі. Якби Тайсону довелося проводити реванш, то навряд чи б ідея бою Джошуа – Ф'юрі дозріла так швидко.

Джошуа і Ф'юрі запевняють, що підписали контракт на два поєдинки у 2021 році. Британці мають визначити абсолютного чемпіона світу. Але, як відомо, на заваді цій схемі – Усик.

Через те, що українець обов'язковий претендент на титул WBO, Джошуа могли позбавити цього поясу. Тоді б Усик бився за вакантний титул. Та це руйнує ідею поєдинку за абсолютне чемпіонство…

Це цікаво Все набагато швидше: британський боксер порівняв Усика і Джошуа

Тому промоутери Джошуа і Тайсона почали шукати різні способи, щоб зберегти титул WBO для їх зустрічі. Схоже, що вмовити Усика складно. Едді Хірн, промоутер Джошуа, заявив, що Усик готовий вступитися за 2,7 мільйона доларів. Це приблизно та сума, яку українець отримав за перемогу над Чісорою.

Український боксер раніше говорив, що його не цікавлять гроші – тільки титул. Слова ж Хірна можуть свідчити, що ситуація для Усика далеко не така проста, якщо він зрадив свої принципи.

Джо Джойс – вихід для всіх?

35-річний Джойс заявив про себе тільки восени 2020 року. Він сенсаційно переміг Даніеля Дюбуа й почав говорити про бій з Усиком. З плином часом все зрозумілішим стає, чому Джойс націлився на Усика.



Джо Джойс / Фото instagram.com/joejoyceboxing

Джо співпрацює з Френком Уорреном – промоутером Тайсона Ф'юрі. Уоррен намагається одним пострілом вбити двох зайців: він зацікавлений, щоб Тайсон проводив бій з Джошуа за всі титули; щоб Джойс отримав хорошого суперника в обличчі Усика.

Таким чином, Джойс відволікає Усика принаймні на пів року, а Джошуа і Ф'юрі визначаються найсильнішого боксера.

Зрада WBO

Окремої уваги заслуговує WBO, в якій наполягали, що Джошуа повинен зустрітися з Усиком. Схоже, що команди Джошуа та Ф'юрі знайшли важелі впливу. WBO раптово вирішила, що Усик і Джойс можуть провести бій як елімінатор, тобто визначити обов'язкового претендента. Але Усик вже претендент! Сюр!

Простими словами – Усика хочуть кинути і нічого дивного в цьому немає. Статус обов'язкового претендента – це всього лиш слова і нічого більше. Ділліан Уайт роками добивається бою за титул WBC…

Уайту доводиться чекати поки чемпіон проведе більш прибуткові бої та ті, що хочуть вболівальники. Наприклад, бій Уайлдер – Ф'юрі 2 отримав пріоритетний статус, коли Уайт уже був претендентом. Ділліан навіть спробував судитися, але без успіху…

Дійшло до того, що Уайт програв Олександру Повєткіну і статусу претендента як не бувало…

Усику слід бути обережним, адже поразка у проміжному поєдинку відкине його далеко назад!

Тому Усик цілком справедливо вимагає 2,7 мільйона доларів відступних! Під час переговорів про бій з Джойсом українцю слід наполягати, щоб саме він був стороною "а" і розподіл гонорару був на його користь.

А тепер про сам бій Усик – Джойс. Як відомо, боксери зустрічалися на любительському рівні. Усик спокійно переміг Джойса по очках. Тому Джойс навряд чи зможе здивувати українця – навички є навички. Вони в Усика на порядок вищі.

Усик – Джойс: відео бою

Антропометрія у Джойса подібна до Усика – приблизно однаковий зріст та розмах рух. Єдина перевага Джо – вага. Він приблизно на 10 кілограмів важчий за Усика. Але поступається Чісорі!

Так, Усику та нам хотілося, щоб він бився за титул з Джошуа. Та досі відчуття, що Олександр не повністю скуштував "важку" кухню. Все ж хочеться, щоб Усик провів ще один проміжний бій. Ветеранів Візерспуна та Чісори замало, щоб думати про шанси українця з мастодонтами важкої ваги.

Джойс – може стати хорошим трампліном для українця. Нокаут чи дострокова перемога Усика спровокують лишень ріст його акцій.

Так близько і так далеко

Припустимо, що Усик виграє у Джойса і "знову" стане претендентом на титул WBO. Неважливо, як завершиться зустріч Джошуа – Ф'юрі, адже в контракті є другий поєдинок. Навряд чи хтось з них погодиться проводити проміжний бій з Усиком до реваншу. У цьому протистоянні взагалі слід чекати трилогії.

Тому Олександру слід бути готовим, що статус претендента чи тимчасового чемпіона закріпиться за ним принаймні до 2022 року. У 2021-у Усик навряд чи заволодіє титулом WBO, який на словах так близько до українця, але на справі – так далеко…