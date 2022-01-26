Про Шевченка як тренера Динамо

За словами Суркіса, інформація про те, що Шевченко міг очолити Динамо після того, як його звільнили з посади головного тренера Дженоа навіть не розглядалася.

Я не розглядав Шевченка головним тренером київського Динамо. В мене не було для цього підстав. У мене є чинний головний тренер, з яким продовжений контракт до 2024 року,

– розповів Суркіс.

При цьому на питання про те, кого б він бачив наступним президентом Динамо, Ігор Суркіс поставив в один ряд Сергія Реброва, Андрія Шевченка та Олександра Шовковського. "Якби вони були готові тратити власні гроші", – додав Суркіс.

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З чим асоціюється Шевченко

"Андрій Шевченко – це людина, з якою в мене асоціюються великі перемоги київського Динамо. Це півфінал Ліги чемпіонів. Андрій Шевченко – це один з гучних трансферів в Європу. Цим трансфером я займався з братом – він тоді був президентом клубу. І, мабуть, ми зіграли в його долі певну роль. Він себе показав як достойний футболіст. Він був топ. Топ-нападник і топ-людина", – розповів Суркіс.

Саме через це Суркіс і вирішив повернути Шевченка до Динамо, коли той ще був футболістом.

"Життєві фактори склалися таким чином, що він опинився в Челсі. І Андрій знає, що я робив для того, скільки разів зустрічався з власником Челсі… Його ж купили за 70 – 80 мільйонів, а через рік я хотів його забрати безкоштовно в Динамо. Нам вдалося. Так, у нього була висока зарплата. Я переконав тоді Абрамовича, що він не заслуговує сидіти на лаві запасних, пройшовши такий шлях у футболі: "Дай людині закінчити кар'єру". Він її закінчив блискуче, забив два голи у ворота Швеції", – розповів Суркіс.

Очікував на провал

А от на успіх Шевченка як тренера збірної України Суркіс не надто вірив. І мав на це свої причини.

"Я мало вірив у те, що в нього вийде. Тому що він молодий тренер, ніде не працював. Але він як мудрий молодий, зумів підібрати команду, яка йому допомогла стати хорошим тренером. Не звертайте уваги на те, що в нього сталося в Дженоа. Це його чергова помилка. Він пішов в команду, де немає футболістів. Футболісти є, але якої якості? Якщо в нього були певні домовленості, що йому куплять футболістів, то я не бачу цих покупок для підсилення. Пішов Шевченко – вони програли 6:0. Він все, що міг, робив. Може десь досвіду не вистачило", – відзначив Суркіс.

При цьому дісталося від президента Динамо і керівництву Української асоціації футболу за ситуацію, коли з Шевченком не продовжили угоду. 1 серпня 2021 року вона закінчилася, і Шевченко та його тренерський штаб покинули збірну.

Чому Шевченко потрапив в цю ситуацію? Він хоче працювати. Для нього гроші вже не важливі. Він заробив гроші на хорошу щасливу старість. Він хоче працювати та доказувати себе як тренера. Але не багато в нас тренерів, за винятком Блохіна, виводили збірну на такий рівень. З Шевченком поступили, м'яко кажучи, неправильно. Хотів сказати по-скотськи, але скажу неправильно.