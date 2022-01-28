Шевченко продовжує перемовини Дженоа

Кулеша заперечує інформацію, що Шевченку не вдалося домовитись із Дженоа про розірвання контракту. Також він запевнив, що перемовини з українцем тривають.

До теми Шевченко не очолить збірну Польщі через Дженоа, – ЗМІ

Обидві сторони все ще ведуть переговори,

– сказав поляк.

У Польщі вперше публічно визнали, що Польська футбольна спілка розглядає кандидатуру 45-річного українця на посаду головного тренера національної команди.

Глава ПФС дав зрозуміти, що таке призначення ще може відбутися, проте часу на розв'язання питання з італійським клубом залишається все менше.

Зазначається, що Кулеша зараз перебуває у Туреччині, де намагається завершити відбір нового тренера для польської збірної, ім'я якого мають оголосити 31 січня. Якщо Шевченко все ж таки не домовиться з «Дженоа», то, ймовірно, команду очолить Адам Навалка.

Також у ЗМІ повідомляють, що у Дженоа знають про переговори Шевченка з ПФС, тому не хочуть задовольняти його вимоги.

В італійському клубі хочуть дозволити Шевченку тренувати збірну Польщі, але водночас – не платити йому компенсацію.

Чи очолить Шевченко збірну Польщі