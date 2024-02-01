Неймовірний результат: дві українки увійшли у топ-3 Australian Open за важливим показником

У Мельбурні 28 січня закінчився перший мейджор 2024 року з тенісу. Переможцями одиночних розрядів стали італієць Яннік Сіннер та "нейтральна" Арина Сабалєнко.

Цей турнір став надуспішним для України. Наші тенісистки побили не один національний рекорд, а головною подією став перший вихід в історії української спортсменки до півфіналу Відкритого чемпіонату Австралії в одиночному розряді. Таке досягнення підкорилося Даяні Ястремській.

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Українські тенісистки почали грати першим номером

Після закінчення змагань статистичні портали почали підбивати підсумки турніру. Зокрема, OptaAce опублікував добірку з п'яти найкращих тенісисток за кількістю віннерів.

Очолила цей топ за важливим показником українка Марта Костюк, яка вперше в кар'єрі дійшла до чвертьфіналу турніру серії Grand Slam. Вона за 5 матчів в основній сітці виконала 186 віннерів, що на 2 більше, ніж у фіналістки Цінь Вень Чжен.

Що приємно, третя сходинка в цьому рейтингу залишилася за ще однією українкою. Півфіналістка Даяна Ястремська зробила 161 віннер.

Топ-5 тенісисток за кількістю віннерів на Australian Open-2024

Марта Костюк (Україна) – 186 Цінь Вень Чжен (Китай) – 184 Даяна Ястремська (Україна) – 161 Анна Калінская – 153 Арина Сабалєнко – 151

Як бачимо, в українському тенісі прослідковується нова тенденція – грати в більш агресивному та домінантному стилі, і, що важливо – це приносить свій результат.

Нагадаємо, що переможниця цієї добірки також увійшла в топ-10 яскравих моментів Australian Open, де посіла четверте місце, вигравши розіграш, який складався з 42 ударів.