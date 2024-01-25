У вирішальному матчі Даяна Ястремська поступилася за підсумком двох сетів представниці Китаю Ціньвень Чжен. Проте ця поразка не применшує грандіозний успіх нашої співвітчизниці.

Читайте також Злети та падіння, вагітність та дивовижний камбек у новій ролі: шлях Еліни Світоліної

Ястремська: Одного разу ми здобудемо Grand Slam

Після матчу Даяна Ястремська зробила пост у своєму інстаграмі. Тенісистка подякувала уболівальникам за підтримку та поділилася амбітним планом на подальші турніри. Свій фантастичний виступ одеситка присвятила рідній країні, а також згадала дідуся, який привів її в теніс.

"Дуже дякую за підтримку, за віру, за мотивацію боротися та рухатися вперед. Сьогодні просто не вистачило сил для перемоги, але хочу сказати, що це був нереальний турнір, дуже глибокі приємні емоції та атмосфера.

Україно, ці перемоги та емоції були не лише для мене, а й для тебе. Це було дивовижно творити історію. Одного разу ми здобудемо Grand Slam.

Сьогодні 9 місяців, як помер мій дідусь, який відкрив мені двері в тенісне життя, і в нього день народження… Я впевнена, що він пишається мною", – написала Ястремська.

Історичні досягнення Світоліної