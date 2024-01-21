Марта Костюк – Марія Тімофєєва 2:0 (6:2, 6:1)

1 година 16 хвилин знадобилось українській тенісистці зі столиці, аби вперше пробитись до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Австралії. Костюк була вдруге поспіль була змушена протистояти суперниці із Росії, яка грала під нейтральним статусом, але про ворожий паспорт ніхто не забував, повідомляє 24 Канал.

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Однак у двох сетах Марта показала, де місце росіянці – за межами Australian Open-2024. У першому сеті Костюк віддала суперниці лише два гейми, взявши дві подачі Тімофєєвої – 6:2. Костюк доволі легко взяла першу партію, адже напруженим та затяжним геймом був лише третій, коли Марта зробила рахунок 3:0.

Здавалось, що після перших двох геймів, коли рахунок другої партії був 1:1, другий сет буде наповнений напругою та не таким легким вже для української тенісистки. Однак це один гейм, це все на що спромоглась росіянка. Костюк взяла 5 поспіль геймів та оформила вихід в 1/4 фіналу AO-2024 – 6:1.

Марта Костюк стала першою українкою, яка пробилась до наступного раунду. Свої матчі за вихід у чвертьфінал ще мають провести Еліна Світоліна та Даяна Ястремська. Обидві вийдуть на корт 21 січня.

Відео переможного розіграшу матчу Костюк – Тімофєєва

У чвертьфіналі в Мельбурні на Костюк чекає надскладний матч проти 4-ї ракетки світу із США Коко Гофф, яка лише 7 січня здолала у фіналі турніру в Окленді нашу першу ракетку Еліну Світоліну. Зустріч тенісисток відбудеться 23 січня.

Цікаво! Це буде друга зустріч тенісисток. Востаннє Костюк грала проти Гофф у 2022-му році, коли поступилась в 1/8 фіналу турніру в Аделаїді у трьох сетах.