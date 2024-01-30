Завдяки такому результату українка побила свій особистий рекорд у світовому рейтингу – наразі вона посідає 28-ме місце. Також Марта збагатилася фінансово, її призові склали близько 400 тисяч доларів.
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Тенісистка знову допомогла армії
Друга ракетка України частину цих коштів витратила на допомогу воїнам, які захищають рідну країну. Про це стало відомо від українських військовослужбовців, які записали відеозвернення тенісистці:
Хочемо передати подяку Марті Костюк за придбання п’яти FPV дронів-камікадзе. Крім того, хочемо привітати Марту з виходом до чвертьфіналу Austalian Open.
Костюк придбала дрони для військових / Скриншот з інстаграму тенісистки
Зазначимо, що у Марти Костюк також є власний благодійний фонд, через який вона допомагає як військовим, так і цивільним.
Виступи Марти Костюк на Australian Open
- У першому колі українка здолала американку Клер Лю з рахунком 6:3, 4:6, 6:1
- В 1/32 фіналу в неймовірно драматичному поєдинку Марта взяла гору над Елізе Мертенс, яка була фавориткою протистояння – 5:7, 6:1, 7:6
- Після цього дві "нейтральні" спортсменки буди декласовані українською тенісисткою – Еліна Аванесян і Марія Тімофєєва
- І тільки у чвертьфіналі Марта в матчі проти третьої ракетки світу Коко Гофф поступилася з рахунком 6:7, 7:6, 2:6.