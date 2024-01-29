За підсумками змагань у Мельбурні пресслужба Australian Open опублікувала відео з найвидовищнішими розіграшами цьогорічного турніру. Серед десятки найкращих місце знайшлося й українській представниці.
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Десятка найкращих розіграшів на Australian Open-2024
У добірку потрапив момент із матчу Марти Костюк проти бельгійки Елізе Мертенс у другому колі Відкритого чемпіонату Австралії. Розіграш тривав неймовірні 42 удари, який у підсумку українка виграла після помилки суперниці, а згодом і тріумфувала в матчі на вирішальному тай-брейку.
Організатори турніру віддали цій драматичній перестрілці четверте місце, а на перше поставили фантастичний розіграш Александра Зверєва та "нейтрального" Данііла Медведєва, який залишився за німцем.
Дивіться відео з топ-10 моментами австралійського мейджора
Нагадаємо, що Марта Костюк у Мельбурні дійшла до чвертьфіналу, де в трьох сетах із двома тай-брейками поступилася третій ракетці світу Коко Гофф.