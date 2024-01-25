Даяна Ястремська – Цінь Вень Чжен 0:2 (4:6, 4:6)

Це був перший виступ в історії для представників України в одиночному розряді на такій далекій стадії Відкритого чемпіонату Австралії. До цього суперниці не зустрічалися між собою і, на жаль, дебютна дуель залишилася за китаянкою, пише 24 Канал.

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Перший сет розпочався дуже перспективно та обнадійливо для українських фанатів. Даяна взяла 2 стартові гейми та у третьому змогла відігратися з 0:40, перетворивши його на більше, але все ж таки китайська тенісистка не відпустила Даяну вперед. Після цього українка брала медичний тайм-аут через проблеми зі стегном, але, на щастя, змогла продовжити зустріч.

Вирішальним став сьомий гейм, у якому Ястремська ще раз відігралася з 0:40 за рахунку 3:3, але утримати подачу не вдалося, після чого суперниці вже не віддавали свою подачу, хоча в українки один брейк-поінт був, у підсумку – 4:6.

У другій партії боротьба тільки загострилася. Після рахунку 1:1 суперниці обмінялися брейками та знову вирішальним став сьомий гейм, у якому китайська тенісистка зробила брейк під нуль. Після цього сценарій першого сету повторився й закінчилося все з ідентичними 4:6.

Усього матч тривав 1 годину 37 хвилин. Протягом поєдинку Даяна Ястремська зробила 3 ейси при 5 подвійних помилках, реалізувала 2 з 10 брейк-поінтів, виграла 5 із 8 геймів на своїй подачі.

Попри поразку, просто хочеться подякувати Даяні Ястремській за неймовірний турнір, у якому вона почала свій шлях із кваліфікації. Це було неймовірно!

Відеоогляд матчу Ястремська – Чжен

Важливо. У фіналі Australian Open Цінь Вень Чжен зустрінеться з чинною чемпіонкою австралійського меджора "нейтральною" Ариною Сабалєнко. Поєдинок відбудеться 27 січня.