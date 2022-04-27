Норвезька тенісна федерація підтримала рішення Вімблдону

Натомість багато європейських країн підтримали відсторонення росіян та білорусів від Вімблдону.

До речі ATP та WTA вважають несправедливим відсторонення росіян та білорусів від Вімблдону

Норвезька тенісна федерація опублікувала заяву, під якою підписалися федерації Фінляндії, Швеції та Ісландії.

Всеанглійський тенісний клуб ухвалив сміливе рішення не допустити усіх російських та білоруських гравців на Вімблдон та великі трав’яні турніри у Великій Британії. Норвезька тенісна федерація підтримує це рішення і сподівається, що ATP, WTA та ITF відреагують так само,

– йдеться в заяві.

Там також наголосили, що санкції проти Росії навіть не можна порівнювати з тим, що переживає український народ.

"Санкції проти спортсменів – непросте рішення. Попри це, наслідки не можна порівнювати з тим, через що кожного дня проходять люди в Україні. Жорсткі заходи необхідно впроваджувати, щоб зупинити цю беззмістовну війну.

У ці виняткові часи теніс має робити все, щоб стояти на боці народу України проти ворожнечі з боку Росії та Білорусі", – додали у зверненні.