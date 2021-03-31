Доведу перед Олімпіадою, що готова показувати високі результати, – біатлоністка Віта Семеренко

Біатлонний сезон-2020/2021 склався для досвідченої українки Віти Семеренко не найкращим чином. Біатлоністка не здобула жодного залікового очка, але не збирається вішати гвинтівку на цвях.

Чемпіонат України у Буковелі

Віта Семеренко поділилась враженнями від складного сезону після чемпіонату України з біатлону у Буковелі. Олімпійська чемпіонка у Сочі задоволена своїм виступом на українській землі. Віта здобула "золото" у змішаній естафеті та перемогла у спринті.

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Біатлоністка зізналась, що останнім часом у неї були проблеми зі спиною, тому бігла на чемпіонаті України вона не в оптимальній формі. Головним завданням для неї було зосередитись та чисто відстрілятись на вогневих рубежах. Одна з сестер Семеренко залишилась задоволена комплексом, який будується у Буковелі.

Про складний сезон

Віта зізналась, що цей сезон зовсім не склався для неї. Вона не могла збагнути, чому показувала такі погані результати. Єдиний старт на чемпіонаті світу у Поклюці біатлоністка провалила.

Віта Семеренко взяла участь на головному старті біатлонного сезону лише в індивідуальній гонці, у якій посіла аж 41 місце. Одна з сестер цього сезону не здобула жодного очка у залік Кубка світу.

Після чого Віта поїхала допомагати українській збірній на Кубку IBU. Досвідчена біатлоністка повинна була замінити Катерину Бех, у якої виникнули проблеми зі спиною.

Нещодавно Юрай Санітра натякнув, що цей сезон для Віти міг стати останнім у її кар'єрі. Однак тренерський штаб та біатлоністка не будуть поспішати з рішенням. Як бачимо, що біатлоністка не збирається покидати біатлон. Ймовірно, що обидві сестри Семеренко готуватимуться під пильним оком свого наставника Григорія Шамрая.

Добре, що цей рік не був олімпійським. У нас є мотивація на наступний сезон, я доведу, що ще можу показати високі результати. Поки що не знаю, як буде побудована наша підготовка до сезону. Будемо розмовляти з тренерами, президентом Федерації та вирішувати ці запитання,

– підсумувала Семеренко.

У наступному сезоні головний тренер збірної України Юрай Санітра швидше за все зосередиться на роботі лише у чоловічій команді. Президент Федерації біатлону Володимир Бринзак заявляв, що з жіночою командою працюватимуть лише перевірені люди. Запрошувати чужих фахівців та ризикувати перед Олімпіадою ніхто не збирається.