Доведу перед Олімпіадою, що готова показувати високі результати, – біатлоністка Віта Семеренко

Джерело:XSPORT
Біатлонний сезон-2020/2021 склався для досвідченої українки Віти Семеренко не найкращим чином. Біатлоністка не здобула жодного залікового очка, але не збирається вішати гвинтівку на цвях.
Віта Семеренко поділилась враженнями від складного сезону після чемпіонату України з біатлону у Буковелі. Олімпійська чемпіонка у Сочі задоволена своїм виступом на українській землі. Віта здобула "золото" у змішаній естафеті та перемогла у спринті.
Варте уваги Три медалі та прорив Дудченка: підсумки біатлонного сезону для України
Біатлоністка зізналась, що останнім часом у неї були проблеми зі спиною, тому бігла на чемпіонаті України вона не в оптимальній формі. Головним завданням для неї було зосередитись та чисто відстрілятись на вогневих рубежах. Одна з сестер Семеренко залишилась задоволена комплексом, який будується у Буковелі.
Віта зізналась, що цей сезон зовсім не склався для неї. Вона не могла збагнути, чому показувала такі погані результати. Єдиний старт на чемпіонаті світу у Поклюці біатлоністка провалила.
Нещодавно Юрай Санітра натякнув, що цей сезон для Віти міг стати останнім у її кар'єрі. Однак тренерський штаб та біатлоністка не будуть поспішати з рішенням. Як бачимо, що біатлоністка не збирається покидати біатлон. Ймовірно, що обидві сестри Семеренко готуватимуться під пильним оком свого наставника Григорія Шамрая.
Добре, що цей рік не був олімпійським. У нас є мотивація на наступний сезон, я доведу, що ще можу показати високі результати. Поки що не знаю, як буде побудована наша підготовка до сезону. Будемо розмовляти з тренерами, президентом Федерації та вирішувати ці запитання,
– підсумувала Семеренко.
У наступному сезоні головний тренер збірної України Юрай Санітра швидше за все зосередиться на роботі лише у чоловічій команді. Президент Федерації біатлону Володимир Бринзак заявляв, що з жіночою командою працюватимуть лише перевірені люди. Запрошувати чужих фахівців та ризикувати перед Олімпіадою ніхто не збирається.