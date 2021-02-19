Головний наставник збірної України з біатлону розповів про долю Віти Семеренко, яка несподівано замінила Катерину Бех на Кубку IBU. Майбутнє олімпійської чемпіонки у Сочі вирішуватиметься після чемпіонату світу у Поклюці.

60-річний словацький фахівець Юрай Санітра зізнався, чи повернеться Віта Семеренко у головну команду після поїздки на Кубок IBU.

Варте уваги Шведка Еберг – незлий ворог: біатлоністка Блашко про другу втрачену медаль України на ЧС-2021

Майбутнє Семеренко

Віта Семеренко взяла участь на головному старті біатлонного сезону лише в індивідуальній гонці, у якій посіла аж 41 місце. Одна з сестер цього сезону ще не здобула жодного очка у залік Кубка світу.

Ми зрозуміли, що вона вже не буде стартувати на чемпіонаті світу. Треба була помічниця на естафеті на Кубку IBU, оскільки Катя Бех поїхала додому. Ми вирішили, що краще буде їй їхати в Осрблі, пробігти старти і потім поглянемо на результати. Є ймовірність, що вона повернеться до нас у Нове-Место,

– заявив тренер.

Наставник заспокоїв прихильників біатлону щодо майбутньої кар'єри Віти Семеренко. Тренерський штаб та біатлоністка не будуть поспішати з рішенням.

Зараз головний акцент йде на завершення чемпіонату світу-2021 у словенській Поклюці: "Думаю, що не будемо приймати рішення щодо можливого завершення кар'єри зараз. Чемпіонат світу забирає багато місця в голові. Треба багато часу інвестувати, щоб і тут виконувати цю роботу. А ці питання будемо вирішувати після чемпіонату світу".

Що сталось з Катериною Бех? У 22-річної спортсменки виникли проблеми зі спиною. Біатлоністка вже повернулась у Київ, де пройде детальне медичне обстеження. Замінити її поїхала Віта Семеренко.

Семеренко вже встигла взяти участь у жіночій естафеті у Словаччині. Збірна України посіла 6 сходинку. Досвідчена біатлоністка показала непогану стрільбу – один промах, але через низьку швидкість на трасі відставання від шведки Елізабет Хогберг склало аж 39 секунд.