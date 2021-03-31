Биатлонный сезон 2020/2021 сложился для опытной украинки Виты Семеренко не лучшим образом. Биатлонистка не нашла ни одного зачетного очка, но не собирается вешать винтовку на гвоздь.

Чемпионат Украины в Буковеле

Вита Семеренко поделилась впечатлениями от сложного сезона после чемпионата Украины по биатлону в Буковеле. Олимпийская чемпионка в Сочи довольна своим выступлением на украинской земле. Вита завоевала "золото" в смешанной эстафете и победила в спринте.

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Биатлонистка призналась, что в последнее время у нее были проблемы со спиной, поэтому бежала на чемпионате Украины она не в оптимальной форме. Главной задачей для нее было сосредоточиться и чисто отстреляться на огневых рубежах. Одна из сестер Семеренко осталась довольна комплексом, который строится в Буковеле.

О сложном сезоне

Вита призналась, что этот сезон совсем не сложился для нее. Она не могла понять, почему показывала такие плохие результаты. Единственный старт на чемпионате мира в Поклюке биатлонистка провалила.

Вита Семеренко приняла участие в главном старте биатлонного сезона только в индивидуальной гонке, в которой заняла аж 41 место. Одна из сестер в этом сезоне не получила ни одного очка в зачет Кубка мира.

После чего Вита поехала помогать украинской сборной на Кубке IBU. Опытная биатлонистка должна была заменить Екатерину Бех, в которой возникли проблемы со спиной.

Недавно Юрай Санитра намекнул, что этот сезон для Виты мог стать последним в ее карьере. Однако тренерский штаб и биатлонистка не будут спешить с решением. Как видим, биатлонистка не собирается покидать биатлон. Вероятно, что обе сестры Семеренко будут готовится под бдительным оком своего наставника Григория Шамрая.

Хорошо, что этот год не был олимпийским. У нас есть мотивация на следующий сезон, я докажу, что еще могу показать высокие результаты. Пока не знаю, как будет построена наша подготовка к сезону. Будем разговаривать с тренерами, президентом Федерации и решать эти вопросы,

– подытожила Семеренко.

В следующем сезоне главный тренер сборной Украины Юрай Санитра скорее всего сосредоточится на работе только в мужской команде. Президент Федерации биатлона Владимир Брынзак заявлял, что с женской командой будут работать только проверенные люди. Приглашать чужих специалистов и рисковать перед Олимпиадой никто не собирается.