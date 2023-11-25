Іспанська Ла Ліга ще раз оцінила важливість Артема Довбика для Жирони. Українського форварда використали на афіші 14-го туру топової ліги Європи.

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"Довбик – сенсація лідера"

У Ла Лізі знайшли синонім, який найкраще підходить до гри українського забивного футболіста.

Артем Довбик є синонімом небезпеки. Запам’ятайте його ім’я. Довбик – сенсація лідера,

– написала в іспанській першості.



Довбик на афіші 14-го туру Ла Ліги / Фото іспанської першості

Його результативність за гру стала справжнім відкриттям для іспанського чемпіонату. Довбик має майже один гол за гру (0,8), до того ж 20% його ударів закінчуються забитими м'ячами.

Також іспанці високо оцінюють його гру на команду та назвали не найсильнішу сторону Артема.

"Він також має дуже позитивний вплив на гольові моменти, які він створює, це можна підтвердити його чотирма асистами. Він є гравцем своєї команди з найбільшою кількістю атакувальних дій, за допомогою яких він створює гольові моменти. Його грі не бракує інтенсивності, і він є другим гравцем у своїй команді з найбільшою кількістю дій на максимальній інтенсивності, на швидкості понад 28 кілометрів/годину. Без сумніву, повноцінний, потужний гравець з баченням гри, який допомагає своїй чудовій команді зробити фурор сезону", – відзначили у Ла Лізі.

Зверніть увагу! Свій наступний матч Жирона проведе 27 листопада вдома проти Атлетік Більбао (початок о 22:00). Перед цим поєдинком команда Мічела Санчеса є лідером сезону Ла Ліги, маючи відрив від другого Реала у розмірі двох балів.

Успішний старт Довбика в Іспанії