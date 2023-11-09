Цього разу мова йде про інтерес до Артема Довбика. Начебто українським форвардом цікавиться мадридське Атлетіко.

Оце так Артем on fire: Довбик став найрезультативнішим українським футболістом Ла Ліги

Європейські гранди стають у чергу

"Матрацники" хочуть оформити трансфер українця вже влітку нового 2024-го року.

Також у ЗМІ фігурувала інформація про зацікавленість зі сторони міланського Інтера, який раніше проявляв інтерес до українського голкіпера Бенфіки Анатолія Трубіна.

І ці два європейські клуби не є єдиним у цьому списку зацікавлених команд у послугах забивного форварда Жирони. Однак, аби придбати Артема, усім клубам потрібно буде викласти кругленьку суму. Жирона хоче заробити на трансфері свого лідера вістря атаки не менше 30 мільйонів євро.

З кожним туром Ла Ліги Довбик підвищує свою трансферну вартість. Артем набрав чудову форму та взяв на себе лідерські якості. У 15 матчах за Жирону українець забив 7 голів та віддав 5 асистів.

Якщо повернутись до ситуації Атлетіко, то мадридці у поточному сезоні Ла Ліги йдуть на 4-му місці, набравши 25 очок. Також "матрацники" виступають у Лізі чемпіонів, де після 4-х турів лідирує у групі "Е" – 8 балів.

У минулому турі іспанської першості проти Осасуни Довбик відзначився за системою "гол плюс пас". Спершу Артем зрівняв цифри на табло до 2:2, а вже у наступній гольовій атаці "червоно-білих" асистував на Віктора Циганкова, який вивів Жирону уперед 2:3. Остаточний результат матчу був 2:4 на користь команди Мічела Санчеса.

Завдяки цьому 26-річний нападник став найрезультативнішим українським футболістом у Ла Лізі.

До слова. Вже у наступному турі Ла Ліги Довбик може покращити свою статистику. Жирона 11 листопада гостюватиме на полі Райо Вальєкано. "Червоно-білі" спробують перемогти, аби утримати лідерство у турнірній таблиці першості. Перевага над другим Реалом складає лише 2 бали – 31 проти 29-ти у "вершкових".