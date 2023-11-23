Жирона залишила за спиною іспанських грандів – Реал та Барселону, які посідають другу та третю сходинки відповідно. Великий внесок у такі результати команди роблять український дует Артема Довбика та Віктора Циганкова.

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Підвищений інтерес до лідерів Ла Ліги

Віктор у 12-ти матчах забив 2 голи та віддав стільки ж асистів. Натомість Артем наколотив 8 голів та віддав 6 результативних передач у 16-ти матчах за "червоно-білих". До того всього Довбик ще й став найрезультативнішим українським футболістом в історії Ла Ліги.

Така феєрична гра української пари привернула увагу з інших європейських клубів. Циганков та Довбик потрапили під приціл топових грандів європейського футболу. Загалом високі результати команди позитивно вплинули на інтерес до футболістів Жирони.

Спортивний директор Жирони Кіке Карсель розповів про зацікавленість до гравців із інших клубів. Функціонер жирондинців вірить, що клубу вдасться зберегти кістяк команди, втримавши лідерів. Але уся ситуація проясниться лише у зимове міжсезоння.

Ми знаємо, що успіхи Жирони не залишилися непоміченими іншими клубами. Багато наших гравців виділяються в першій третині сезону. Але у нас чудова атмосфера в колективі, всім дуже подобається те, що в нас вийшло на цьому етапі. Сподіваюсь і молюся, щоб узимку ніхто не пішов. Не хочемо продавати, але подивимося, що станеться,

– відповів Карсель.

До слова. Контракт Довбика із Жироною розрахований до кінця червня 2028-го, а Циганкова – до 30 червня 2027-го року.

Пригадаємо, що до Артема вже придивляються міланський Інтер та мадридське Атлетіко, а Віктором – каталонська Барселона та мюнхенська Баварія.

Вже 27 листопада Жирона прийматиме Атлетік Більбао у рамках 14-го туру Ла Ліги.