Вже на 16-й хвилині Довбик асистував на Мартіна, а Жирона відкрила рахунок у зустрічі. Потім Осасуна протягом двох таймів забила двічі та вже повела у рахунку 2:1. Далі за справу знову взявся Артем та допоміг йому у цьому Віктор Циганков, який вийшов на полі із заміни, повідомляє 24 Канал.

Варте уваги Українська казка: Циганков та Довбик оформили два голи та асист у грі Жирони – космічне відео

Переписав українську історію Ла Ліги

На 71-й хвилині Довбик зрівняв цифри на табло, замкнувши на дальній стійці передачу з флангу від Гутьєрреса.

А вже через дев'ять хвилин Артем зробив доволі кумедний асист на Циганкова, який вивів Жирону уперед 2:3.

До фінального свистка "червоно-білі" забили ще один м'яч та встановила остаточний рахунок зустрічі 2:4.

Довбик відзначився у грі проти Осасуни за системою "гол плюс пас" та увійшов в історію Ла Ліги. Артем став найрезультативнішим українським футболістом в історії іспанської першості.

За 15-ть зіграних матчів Довбик забив 7 голів (6 – у Ла Лізі) та віддав 5 асистів (4 – у Ла Лізі). Артему вдалось випередити колишнього нападника Артема Кравця, який свого часу наколотив 5 голів у 26-ти зіграних поєдинках за Гранаду. Також 2 асисти.

До слова. Також у цьому списку слід згадати Євгена Коноплянки, який оформив 4 голи у футболці Севільї, за яку виступав липня 2015-го по липень 2017-го із перервою на оренду у німецьке Шальке.

Однак у Довбика є серйозний конкурент – Віктор Циганков, який має у своєму активі вже 5 голів у футболці Жирони. Але це здорова конкуренція двох українців, яка приносить користь для команди Мічела Санчеса.