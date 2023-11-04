Вже на 16-й хвилині Довбик асистував на Мартіна, а Жирона відкрила рахунок у зустрічі. Потім Осасуна протягом двох таймів забила двічі та вже повела у рахунку 2:1. Далі за справу знову взявся Артем та допоміг йому у цьому Віктор Циганков, який вийшов на полі із заміни, повідомляє 24 Канал.
Варте уваги Українська казка: Циганков та Довбик оформили два голи та асист у грі Жирони – космічне відео
Переписав українську історію Ла Ліги
На 71-й хвилині Довбик зрівняв цифри на табло, замкнувши на дальній стійці передачу з флангу від Гутьєрреса.
А вже через дев'ять хвилин Артем зробив доволі кумедний асист на Циганкова, який вивів Жирону уперед 2:3.
До фінального свистка "червоно-білі" забили ще один м'яч та встановила остаточний рахунок зустрічі 2:4.
Довбик відзначився у грі проти Осасуни за системою "гол плюс пас" та увійшов в історію Ла Ліги. Артем став найрезультативнішим українським футболістом в історії іспанської першості.
За 15-ть зіграних матчів Довбик забив 7 голів (6 – у Ла Лізі) та віддав 5 асистів (4 – у Ла Лізі). Артему вдалось випередити колишнього нападника Артема Кравця, який свого часу наколотив 5 голів у 26-ти зіграних поєдинках за Гранаду. Також 2 асисти.
Однак у Довбика є серйозний конкурент – Віктор Циганков, який має у своєму активі вже 5 голів у футболці Жирони. Але це здорова конкуренція двох українців, яка приносить користь для команди Мічела Санчеса.