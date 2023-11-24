Окрім Віктора Циганкова та Артема Довбика із першою командою Жирони тренувався 19-річний Дмитро Мельниченко. Півзахисник доєднався до команди ще у вересні 2023-го року.

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Українське тріо нарешті об'єдналось

Мельниченко виступає за юнацьку команду "Б" Жирони, але тепер отримав хорошу мотивацію, аби працювати ще більше та сильніше. Такі тренування пліч-о-пліч із зірковими земляками, які показують відмінну взаємодію в іспанському клубі, додають мотивації молодим футболістам.

Нагадаємо, що Мельниченко, який грає у центрі поля, перейшов у Жирону на правах вільного агента. До цього був в академіях київського Динамо та львівського Руха. А з березня по вересень 2023-го був гравцем Ниви Бузової, яка виступає у Першій лізі України.

Його контракт із несподіваним лідером поточного сезону Ла Ліги-2023/2024 розрахований до кінця червня 2025-го.

У своєму профілі в інстаграмі 19-річний український легіонер Жирони похизувався спільним фотом із Довбиком та Циганковим. Вперше українське тріо об'єдналось у першій команді, яку очолює Мічел Санчес.

Зверніть увагу! Свій наступний матч Жирона проведе 27 листопада, коли прийматиме Атлетік Більбао (стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом). Перед цим поєдинком клуб українців йде лідером Ла Ліги, набравши 34 бали у 13 турах. Жирона випереджає другий Реал на 2 очки.