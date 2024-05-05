У каталонському дербі Жирона переконливо обіграла Барселону з рахунком 4:2. Автором одного з голів став українець Артем Довбик, пише 24 Канал.

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Такого не було 20 років

Для форварда "біло-червоних" цей гол став 20-м у чемпіонаті Іспанії. Після 34-х зіграних турів Довбик очолює список бомбардирів Ла Ліги, на два голи випереджаючи Беллінгема.

Проте це не всі досягнення Артема. Уродженець Черкас став першим українцем за останні 20 років, який забив 20 голів і більше у одному з топ-5 європейських чемпіонатів.

Востаннє подібну результативність демонстрував легендарний Андрій Шевченко. У сезоні 2003/04 нинішній президент УАФ забив 24 голи.

Зазначимо, що у свій перший сезон в італійській Серії А (1999/00) Шевченко теж забив 24 голи за Мілан. У наступному чемпіонаті українець вдруге повторив свій рекорд. Таким чином, Шевченко тричі за свою кар'єру забивав по 24 голи.

Довідка. Андрій Шевченко грав за Мілан з 1999 по 2006, а також в сезоні 2008/09. На його рахунку 127 голів у Серії А.

Нагадаємо, що до завершення сезону в Ла Лізі залишилося зіграти ще чотири матчі. Тож Артем Довбик матиме можливість навіть перевершити досягнення володаря "Золотого м'яча" 2004. Для цього форварду Жирони потрібно забити ще 5 голів.