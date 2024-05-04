Жирона – Барселона 4:2

Голи: Довбик, 4, Порту, 65, 74, Гутьєррес, 67 – Крістенсен, 3, Левандовський, 45+1 (пен).

В чемпіонаті Іспанії продовжуються матчі 34 туру цими вихідними. Центральною зустріччю вікенду стало каталонське дербі між Жироною та Барселоною, пише 24 Канал.

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Важкий перший тайм

Команди ведуть боротьбу за друге місце у Ла Лізі. У першому колі Жирона сенсаційно здолала сусідів по регіону з рахунком 4:2. Перемога у звітному матчі гарантувала б команді Мічела офіційний вихід в Лігу чемпіонів.

Українці Артем Довбик та Віктор Циганков з'явились у старті господарів. Перший тайм був за Барселоною, яка була відчутно активнішою в нападі. Вже на третій хвилині Крістенсен ефектним ударом злету вивів гостей вперед.

Довбик запалює

Проте перевага "блаугранас" протрималась лише одну хвилину. Рахунок вдалось зрівняти Артему Довбику, який успішно замкнув подачу Мартіна з флангу. Для українця цей м'яч став 20-им у Ла Лізі цього сезону.

Відео голу Довбика:

На перерву каталонцям вдалось піти за переваги у рахунку завдяки реалізованому пенальті від Левандовського. Очікувалось, що у другому таймі підопічні Хаві заспокоять гру та доведуть її до перемоги.

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Втім Жироні вдалось зламати плани суперника та створити крутий камбек. В середині тайму господарі забили аж тричі за 9 хвилин, а в одному із м'ячів асистом відзначився Довбик. Особливої краси став останній гол "червоно-білих" від Порту!

Крутий удар Порту:

Українці тріумфують

Зрештою Жирона вже не відпустила свої три очки та повторила рахунок у дербі першого кола (4:2). Цей тріумф офіційно гарантував команді перший в історії вихід у Лігу чемпіонів. За чотири тури до фінішу підопічні Мічела випереджають п'ятий Атлетік на 13 очок.

Жирона підіймається на друге місце у Ла Лізі, випереджаючи Барсу на один бал. Крім того, успіх команди Довбика гарантував Реалу та Андрію Луніну вже де-юре чемпіонство цього сезону.