Досі в це не надто вірю, – українська фігуристка Шаботова підтримала росіянку Валієву

Фігуристка Анастасія Шаботова, яка представляє Україну поділилася думками щодо допінгового скандалу за участі росіянки Каміли Валієвої. Вона підтримала 15-річну спортсменку.

Вони просто талановиті та багато працюють

За словами Шаботової, вона не вірить у те, що Валієва могла вживати допінг. Вона наголосила на вміннях та таланті росіянки.

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Прочитала та забула, досі в це не надто вірю. Дівчатка такі, нічого б їм не допомогло, якби вони не мали такого таланту. Смішно навіть думати, вони просто талановиті та багато працюють,

– сказала українська фігуристка.

Також Шаботова додала, що вона радіє успіхам російських фігуристів.

"Співчувати олімпійським чемпіонам дивно. Я просто рада за них. І я рада, що мої друзі стали олімпійськими чемпіонами, що я з ними знайома", – зазначила Шботова.

Допінг скандал за участі Валієвої

Збірна ОКР перемогла у командному турнірі з фігурного катання на Олімпіаді-2022. Проте нагороди росіяни все ж таки не отримали. Ситуація повторюється – знову завадив допінг.

Цього разу заборонену речовину виявили у допінг-пробах 15-річної Каміли Валієвої. Саме її виступ приніс команді ОКР найбільшу кількість балів.

Проте росіянка вийде на лід, щоб виступити у короткій програмі на Олімпіаді-2022. Російські фігуристи не отримають золоті нагороди за перемогу у командних змаганнях на Олімпіаді-2022. Міжнародний олімпійський комітет не планує їх нагороджувати.

Якщо ж Валієва буде серед призерів в одиночних змаганнях, то тут теж не відбудеться церемонія нагородження. Нагородження спортсменів, які здобули нагороди у фігурному катанні, відбудуться вже після того, як буде розглянута справа щодо допінгу у Валієвої.

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